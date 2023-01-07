فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوقف تغول حكومة نتنياهو

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 يناير 2023 11:19 صباحاً - طالبت الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية وأعمالها أحادية الجانب وغير القانونية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، إجراءات وتدابير الاحتلال التعسفية ضد الشعب وقيادته، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية سحب ما تسمى بطاقات الـ “VIP ” .

وأوضحت الخارجية في بيان لها، بانه تم سحب بطاقات الـ “VIP ” من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، وحسب ادعائهم من الممثل الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور علما بأنه لا يحمل مثل هذه البطاقة.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، أن “هذه الإجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية، والذي يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزمات الحكومة الإسرائيلية الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي”.

وأكدت الخارجية، أن تدابير الاحتلال لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تثني قيادته عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لإنهاء الاحتلال.