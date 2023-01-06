ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بنسبة 14.3%أظهرت بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) أن أسعار الغذاء ارتفعت عالمياً بنسبة 14.3% خلال العام المنصرم 2022م.

وذكرت مواقع إخبارية اليوم الجمعة ان مؤشر منظمة (الفاو) أظهرت انخفاضاً في أسعار الغذاء عالمياً وذلك للشهر التاسع على التوالي خلال العام الماضي.

وعلى الرغم من ذلك، أكدت المنظمة الأممية أن هناك انخفاضاً في أسعار الحبوب بنسبة 1.9%، نتيجة لانخفاض أسعار تصدير القمح فضلاً عن وجود سبب آخر يتعلق بتعزيز المحاصيل المستمرة من الإمدادات.

وأشارت الى انخفاض في أسعار الزيوت بنسبة 6.7% سواء زيت فول الصويا أو زيت النخيل، إضافة إلى إنخفاض أسعار اللحوم بنسبة 1.2%.

فيما سجلت بيانات منظمة "الفاو" ارتفاعاً في أسعار الألبان بنسبة 1.1 %، وكذلك ارتفاع أسعار السكر بنسبة 2.4%، وهي أعلى نسبة لها في ستة أشهر.