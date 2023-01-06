أسعار الذهب تواصل الإرتفاع

أسعار الذهب تواصل الإرتفاعارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف الأمريكية لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت الأسعار نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1843.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1.741.43 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.