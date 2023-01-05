الذهب يرتفع بدعم من ضعف الدولار

الذهب يرتفع بدعم من ضعف الدولارسجلت أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاعا بدعم من ضعف الدولار، في حين استعد المتعاملون في السوق لبيانات عن الوظائف الأمريكية قد تؤثر على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بحسب وكالة أنباء " رويترز " 0.1 بالمائة إلى 1856.11 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.1 بالمائة إلى 1861.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.74 دولار، بينما زاد البلاتين 0.2 بالمائة إلى 1080.88 دولار وارتفع البلاديوم 0.3 بالمائة إلى 1793.38 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب .

