صالح والمشري يتفقان على وضع خريطة طريق لإجراء الانتخابات الليبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 يناير 2023 01:27 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أنه حدث تقاربا كبيرا بين مجلسي النواب والدولة، والاتفاق على التوصل لقاعدة دستورية في أقرب وقت.

وأشاد عقيلة صالح بالدور المصري تجاه ليبيا، مؤكدا أن مصر وقفت ضد التدخل الخارجي في ليبيا وشجعت الليبين على التقارب.

من جهته، قال رئيس مجلس الدولة، خالد المشري إنه سيتم الإعلان عن خريطة طريق بعد اجتماع جديد في ليبيا وبالتشاور مع بعثة الدعم الأممية.

وقال البيان المشترك إنه بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة مـن قـبـل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري الليبي بين المجلسين فإنه تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس ووضع خربطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.

كما تضمن البيان تقدم رئيسي المجلسين بجزيل الشكر لمصر قيادة وشعبا لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذ الاتفاق مع شكر كافة الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحـدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة عبدالله بـاتيلي، وكافـة الـدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.