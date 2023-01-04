رئيس النواب الأردني يشيد بقوة العلاقات بين عمان وأبوظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:25 مساءً - أشاد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بقوة العلاقات الثنائية بين الأردن والإمارات.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، السفير الإماراتي لدى الأردن الشيخ خليفة بن محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وأعرب الصفدي، في مستهل اللقاء، عن أطيب تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير آل نهيان بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة سفيرًا مُعتمدًا ومُقيمًا لدى الأردن، مؤكدًا حرص مجلس النواب على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتدعيم التنسيق البرلماني المشترك.

وأكد الصفدي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية الإماراتية والمستوى المتقدم الذي وصلت إليه بفضل قيادتي البلدين والتي تصب دومًا في مصلحة الشعبين الشقيقين، والتي تتسم على الدوام بأنها علاقات راسخة كان عنوانها الحكمة والاعتدال، مشيرًا إلى أهمية زيارة العمل القصيرة التي يجريها الملك عبد الله الثاني اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشدد الصفدي، على أهمية وإدامة التنسيق البرلماني المشترك وتحشيد الجهودالبرلمانية لخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، لا سيما القضية الفلسطينية والقدس وما تشهده من تطورات خطيرة.

من جهته، أكد السفير الاماراتي أن العلاقات الأردنية الإماراتية متجذرة وتاريخية، مشيرًا إلى حرص بلاده على تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تقدير بلاده عاليًا للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية والإسلامية.