ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى
ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات، اليوم الاربعاء، وربحت أكثر من ستة دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفعت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34 في المائة أو ما يعادل 6.32 دولار لتصل إلى 1845.91 دولار للأونصة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.31 في المائة تعادل 5.75 دولارا لتصل إلى 1851.85 دولار للأونصة.
فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.17 في المائة إلى 24.27 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44 في المائة إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08 في المائة إلى 1742.28 دولار.
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