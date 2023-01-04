العليا لشؤون الكنائس تدين اعتداء المستوطنين على مقبرة الكنيسة الأسقفية الإنجيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 12:33 مساءً - أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، اعتداء متطرفين إسرائيليين على مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، وتدنيس حرمة القبور، وتكسير الصلبان.

وقال رئيس اللجنة الرئاسية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، في بيان، صدر عنه اليوم الأربعاء، إن هذا الاعتداء العنصري والمتطرف هو استمرار لانتهاك إسرائيل ومستوطنيها لحرمة المقدسات، مؤكدا تعرّض أماكن أخرى من مقابر ودور عبادة إسلامية ومسيحية إلى انتهاكات متعددة، منها الاعتداء اللفظي والجسدي على رجال الدين.

وأضاف أن هذه التصرفات العنصرية والمتطرفة من قبل المستوطنين نتاج طبيعي للحكومات الإسرائيلية الفاشية، التي توفر لهم الحماية والغطاء، لتنفيذ مخططاتهم ومساعيهم لتهويد المدينة المقدسة، والضغط من أجل تفريغ القدس من سكانها الأصليين.

وأشار إلى أن فلسطين طالبت الأمم المتحدة مرارا باتخاذ موقف رادع تجاه هذه التصرفات العنصرية للمستوطنين، التي ترعاها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وناشدت كنائس العالم بشكل عام تبني موقف رؤساء الكنائس المحلية التي أصدرت عددا من البيانات التي استنكروا فيها اعتداءات المستوطنين على الأماكن المقدسة ورجال الدين، وعبّروا عن مخاوفهم من تصعيد التطرف الذي يهدد الوجود الفلسطيني في القدس.