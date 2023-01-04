الكويت تطرح عطاءً لشراء زيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 12:33 مساءً - قالت مصادر بقطاع النفط، اليوم الأربعاء، إن الكويت طرحت عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت من مصفاة الزور.

وتطرح المصفاة ثلاثة شحنات تزن الواحدة منها 100 ألف طن من زيت الوقود منخفض الكبريت في عطاء يُغلق، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر تحميل أولى شحنات هذا العطاء بين 18 و19 يناير/ كانون الثاني على أن تحدد مواعيد تحميل الشحنتين الثانية والثالثة في وقت لاحق.

وهذا خامس عطاء لزيت الوقود منخفض الكبريت الذي تنتجه مصفاة الزور بعدما طرحت العطاء الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنع للبتروكيماويات في الكويت التي تستعد لتصبح موردا رئيسيا لسوق زيت الوقود منخفض الكبريت عالميا عند بدء تشغيل المصفاة بالكامل خلال 2023.