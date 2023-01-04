مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 12:33 مساءً - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن مجموعات من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأضاف الشهود أن المستوطنين ادوا طقوسا تلموديه في باحات الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أن 168 مستوطنا اقتحموا الأقصى أمس الثلاثاء سبقهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد المتطرف إيتمار بن غفير.

بدورها، طالبت جماعات الهيكل وزير الأمن القومي الاسرائيلي بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى أيام السبت وتمديد ساعات اقتحامات المستوطنين إلى ساعات المساء وكذلك فتح جميع البوابات.

وتسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين اقتحام المسجد الأقصى فقط عبر باب المغاربة وتقتصر الاقتحامات للمكان على 5 أيام في الأسبوع (الأحد – الخميس) لمدة ثلاث إلى أربع ساعات في الصباح وساعة إضافية بعد الظهر.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن هذه المطالب وغيرها وُضعت على مكتب بن غفير هذه الأيام، وحتى في الأيام التي سبقت تشكيل الحكومة.

كما هناك مطلب عملي رئيسي آخر لجماعات الهيكل وهو عدم اقتصار اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى على المجموعات، والسماح لهم بالاقتحام هناك أيضًا بشكل فردي وفي جميع أنحاء المسجد.

وتسعى جماعات الهيكل إلى تسهيل عملية اقتحامهم من باب المغاربة، بسبب الازدحام الذي يرافق الاقتحامات، وفق زعمها.

وبحسب الصحيفة، هناك مطلب آخر له معنى عملي وتوضيحي، وهو الاعتراف بالمسجد الأقصى كمكان مقدس لليهود، إذ أنه لم يتم الاعتراف به رسميًا على هذا النحو لدى الاحتلال، على الرغم من أن مئات القرارات الصادرة عن المحاكم والحكومة تشير إليه على أنه مكان مقدس، وتحتاج هذه الخطوة إلى قرار من وزير الأديان.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينيا في مختلف مناطق الضفة الغربية.

كما أصيب فلسطينيان واعتقل 3 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

وأضافوا أن أحد الشبان أصيب بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدهسه بعد أن سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من قباطية كلا من مروح ياسر خزيمية، ومحمد محمود لطفي ابو الرب، وعبد الله أبو وعر.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دهست شابا أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، ما أدى إلى إصابته برضوض.