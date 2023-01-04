الإمارات وباكستان تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 12:33 مساءً - تلقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الشيخ محمد بن زايد بحث خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا سبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الإمارات وباكستان تشهد زخما كبيرا في الفترة الأخيرة، بفعل الاتصالات المستمرة بين القيادتين.