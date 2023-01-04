فلسطين ترحب بالإجماع الدولي الرافض لاقتحام المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:23 صباحاً - رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بردود الفعل العربية والإسلامية والدولية تجاه الاقتحام الاستفزازي والعدواني الذي ارتكبه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى المبارك أمس الثلاثاء.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن تلك الردود تعبّر عن إجماع دولي واضح ليس فقط في رفض وإدانة ممارسات دولة الاحتلال في القدس وإنما التعامل معها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية، في رسالة عالمية صريحة المعالم لحكومة نتنياهو المتطرفة تتضمن تحذيرا من تنفيذ أية إجراءات أو خطوات من شأنها الإجحاف بالوضع في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الوزارة أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواصل البناء على هذا الإجماع الدولي لتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بشأن عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.

وتابعت: “بشأن عقد أية توجيهات أخرى تدرسها القيادة الفلسطينية بهذا الشأن على المستويين العربي والإسلامي، وذلك كله بالتنسيق الكامل مع الأشقاء العرب وبشكل خاص مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، بما يؤدي إلى استمرار وتصاعد حالة الرفض عربيا وإسلاميا ودوليا لأي إجراءات أخرى قد تقدم عليها حكومة نتنياهو المتطرفة، وبما يؤدي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللمسجد الأقصى بشكل خاص”.