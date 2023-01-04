عبدالله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية تركيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:29 صباحاً - أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية تركيا، ناقشا خلاله آخر المستجدات في أفغانستان، واقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومولود تشاووش أوغلو عن قلقهما بشأن قرار طالبان الأخير بحظر التعليم للنساء والفتيات في أفغانستان، وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هذا القرار والقرار بشأن حظر التعليم الثانوي للفتيات ينتهكان حقوق الإنسان الأساسية، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي أولى المرأة اهتماماً كبيراً ومنحها مكانة متميزة، وصان حقوقها.

وأكد آل نهيان على ضرورة ضمان حقوق المرأة وأهمية مشاركة النساء والفتيات بشكل كامل ومتساو في جميع جوانب الحياة.

من جانبه، أعرب تشاووش أوغلو عن تطلع تركيا إلى التراجع عن هذا القرار، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود في هذا الصدد، لا سيما من خلال منظمة التعاون الإسلامي.

وجدد الجانبان خلال الاتصال إدانتهما اقتحام وزير إسرائيلي باحة المسجد الأقصى المبارك، كما أكدا أهمية احترام الوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، وضرورة التنسيق ضد هذه الأعمال غير المقبولة، والانتهاكات الخطيرة والإجراءات الاستفزازية.

ودعا الجانبان السلطات الإسرائيلية إلى خفض التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.