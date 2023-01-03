استمرار الدراسة عن بُعد بعدة مناطق سعودية بسبب الطقس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 08:25 مساءً - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، استمرار الدارسة عن بُعد عبر منصة مدرستي يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الحالة المطرية التي تشهدها.

واتخذت إدارات التعليم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل، ومحافظات الطائف وجدة والمهد، ورابغ، والحناكية، وخليص قرار تعليق الدراسة الحضورية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

كما اتخذت جامعة جدة، قرارًا باستمرار تعليق الدراسة حضوريًا بمقراتها وفروعها وستكون الدراسة عن بعد لجميع الطلبة، وعلى موظفي الجامعة الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بعد وفق الأنظمة التعليمية.