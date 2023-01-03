الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهرارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 في المائة إلى 1838.69 دولار للأونصة وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة إلى 1843.90 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.

وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 في المائة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1077.98 دولار بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1792.21 دولار.