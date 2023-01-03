الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ستة أشهر اليوم الثلاثاء، وسط تداول ضعيف، مع تحول انتباه السوق إلى محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفدرالي المقرر صدوره هذا الأسبوع.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" ارتفع الذهب في العقود الفورية 0.8 في المائة إلى 1838.69 دولار للأونصة وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة إلى 1843.90 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المائة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.
ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة.
وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 في المائة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 1077.98 دولار بينما نزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1792.21 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.