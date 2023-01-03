استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 08:25 صباحاً - استشهد فتى فلسطيني اليوم الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن الفتى ادم عصام عياد (16 عاما) استشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة،

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الأضراب الشامل حدادا على استشهاد عياد.

وبارتقاء الفتى عياد ، يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى ثلاثة ، بعد أن استشهد أمس في قرية كفر دان في جنين ، محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) ، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما).

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، العام الماضي 2022 ، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.