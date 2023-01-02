الدولار يرتفع في أولى جلسات 2023
ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، بأولى جلسات التداول في العام الجديد مبتعدًا عن أدنى مستوى في ستة أشهر وصل له مؤخرًا مقابل سلة من العملات الكبرى.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز " جاء هذا الارتفاع بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع مراهنة الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سينهي قريبًا سياسة التشديد النقدي بينما ظلت معنويات المستثمرين في حالة هشة.
وكانت التداولات في أولى جلسات العام الجديد محدودة مع استمرار العطلة في العديد من الدول، ومن بينها مراكز تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الكبرى، 0.16 في المائة مسجلًا 103.65 مبتعدًا عن أدنى مستوى في ستة أشهر بلغه الأسبوع الماضي عند 103.38.
وهبط اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية وسجل 1.0680 دولار لكنه لم يبتعد كثيرًا بعد عن أعلى مستوى منذ يونيو.
وتراجع الدولار قليلًا أمام الين عند 130.94 بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي.
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