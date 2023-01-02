انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 30.3 نقطة وبنسبة 0.62 في المائة اليوم الإثنين، مغلقا عند مستوى 4842.39 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4872.67 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: إن قيمة التداول بلغت مليونا و355 ألفًا و147 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 10.8 في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و519 ألفًا و294 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن بورصة مسقط اليوم، أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.226 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.73 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 790 ألف ريال عُماني مشكلة ما نسبته 58.30 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 194 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 14.33 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 596 ألف ريال عُماني وبنسبة 43.96 في المائة.