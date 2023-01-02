الشيخ: تهديد بن جفير باقتحام الأقصى هو قمة التحدي السافر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - ندد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بتهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد، اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، باقتحام المسجد الأقصى، وذلك في أول اقتحام بعد تقلده المنصب رسميا.

وقال الشيخ عبر تغريدة على تويتر إن “تهديد بن جفير باقتحام الأقصى كوزير أمن هو قمة التحدي السافر والوقح والذي يتطلب رداً فلسطينياً وعربياً ودولياً يتناسب وهذه الخطوه التي تعتبر باكورة هذه الحكومة وسياساتها الاحتلالية”.

وأفادت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الرسمية، أمس الأحد، أن بن جفير أبلغ الشرطة الإسرائيلية أنه ينوي اقتحام الحرم القدسي خلال الأسبوع الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أدائه اليمين كوزير.

وسيتطلب اقتحام المسجد الأقصى استعدادات متزايدة من الشرطة الإسرائيلية حتى يمر الحدث بهدوء.

من المفترض أن يكون هناك نقاش اليوم مع الشرطة الإسرائيلية حول الاستعدادات على مستوى القوات التي ستؤمن اقتحام الوزير المتشدد الحرم القدسي.