أمطار غزيرة تغرق شوارع مدينة جدة السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - غمرت أمطار غزيرة عدة طرق في مدينة جدة السعودية المحاطة بصحراء. وشوهدت سيارات عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وشوارع غارقة، ومنازل متضررة.

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي تقريرا قال فيه إنه يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح نشطة على بعض أجزاء مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا وخصصت الحكومة 106 ملايين دولار العام الماضي لتحديث نظام الصرف الصحي في جدة.

فيضانات هذا العام ليست هي الأولى، ففي 2009، خلفت الفيضانات 120 قتيلا، ولقي عشرة أشخاص حتفهم في فيضانات عام 2011.