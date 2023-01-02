الملك عبدالله يوجه الحكومة إلى تجميد الضريبة على الجاز خلال فصل الشتاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 02:25 مساءً - وجه ملك الأردن عبدالله الثاني الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاء، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود.

الملك عبدالله يوجه الحكومة إلى تجميد الضريبة على الكاز خلال فصل الشتاءالخصاونة: الحكومة الأردنية استجابت للمطالب المشروعة منذ اليوم الأول

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" أن قرار الملك جاء خلال لقائه عددا من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة فيها.

وكان الأردن شهد في ديسمبر الماضي سلسلة احتجاجات للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، بعد أن رفعت لجنة تسعير المشتقات النفطية في نوفمبر الأسعار بنسبة تتراوح بين 40 - 46%، إذ وصل سعر لتر الديزل ليصل إلى 895 فلسا (1.26 دولار) خلال ديسمبر، مقارنة مع 615 فلسا (0.87 دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2021.