بعد عدوان إسرائيلي.. عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الإثنين، عن عودة مطار دمشق الدولي للخدمة واستئناف الرحلات الجوية اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على الفيسبوك، أن كوادرها وبالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية قامت بإزالة الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي منذ ساعات الفجر والمباشرة بالإصلاح، ووضع المطار في الخدمة مع استمرار عمليات الإصلاح في المواقع الأخرى المتضررة.

ودعت الوزارة النواقل الوطنية لترتيب مواعيد رحلاتها الجوية عبر المطار، اعتباراً من اليوم الساعة التاسعة صباحاً وتخديم المسافرين كالمعتاد.

وكان مطار دمشق الدولي خرج عن الخدمة جراء عدوان جوي اسرائيلي استهدفه ومحيطه برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا حوالي الساعة الثانية من فجر اليوم، وأسفر عن مقتل عسكريين اثنين، وإصابة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.