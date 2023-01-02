سانا: عدوان إسرائيلي يتسبب بخروج مطار دمشق عن الخدمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 يناير 2023 08:31 صباحاً - قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، فجر اليوم، إن عدوانا إسرائيليا تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، وبمقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري قوله إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قالت في وقت سابق إن "عدوانا" إسرائيليا استهدف المنطقة الجنوبية بالعاصمة دمشق في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأفادت تلك الوسائل في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في العاصمة.