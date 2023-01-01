الجيش اللبناني ينقذ 200 مهاجر غير شرعي من الغرق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 08:29 مساءً - أعلن الجيش اللبناني ، عن نجاح جهود إحدى وحداته بالتعاون مع أخرى بحرية تابعة للأمم المتحدة ، من إنقاذ نحو 200 شخص غرق مركبهم قبالة السواحل اللبنانية كانوا يقومون برحلة هجرة غير شرعية إلى أوروبا، بينما غرق شخصين.

وأفاد بيان للجيش اللبناني، بأن “دورية من القوات البحرية توجهت لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا - الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية”.

وكشف البيان، عن أن 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من اليونيفيل توجهت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا، وباشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور، وعددهم 232 ، فيما أفيد عن وفاة شخصين غرقا خلال العملية.

وتابع الجيش اللبناني ، أن الزورق الذي تعطل قبل مغادرته المياه الإقليمية رسائل استغاثة، بعد إصابته بعطل عجز ربانه عن إصلاحه.

ونقل الجيش اللبناني الناجين من القارب إلى القاعدة البحرية للجيش في مرفأ طرابلس، فيما بوشرت التحقيقات مع طاقم المركب الذي أفيد بأنه غادر ليل أمس قبل إصابته بالعطل.

وأشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أن “المركب الذي يشارف على الغرق قبالة ساحل سلعاتا - الشمال، الذي يحمل على متنه نحو 200 مهاجر غير شرعي، تعطل قبيل خروجه من المياه الإقليمية اللبنانية، ما استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الجيش اللبناني، الذي قامت عناصره بإنقاذ معظم ركابه إلى مرفأ طرابلس”.

وبحسب المعلومات الأولية فإنّ المركب كان على متنه أشخاص لبنانيون من طرابلس، إضافة إلى آخرين من الجنسيتَيْن السورية والفلسطينية.