الهند.. معدل البطالة يرتفع الى 8.30%أعلن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي اليوم الأحد، أن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 8.30 في المائة في ديسمبر المنصرم مسجلا أعلى مستوى في 16 شهراً، مقابل 8 في المائة في الشهر السابق.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المركز في بيانات له، القول: إن معدل البطالة في الحضر ارتفع إلى 10.09 في المائة في ديسمبر المنصرم مقابل 8.96 في المائة في الشهر السابق، بينما انخفض معدل البطالة في القرى إلى 7.44 في المائة مقابل 7.55 في المائة.

وأفاد المدير التنفيذي للمركز ماهيش فياس، بأن الارتفاع في معدل البطالة ليس "سيئا مثلما قد يبدو"، إذ أنه يأتي على خلفية زيادة صحية في معدل المشاركة في القوى العاملة، التي ارتفعت إلى 40.48 في المائة في ديسمبر، مسجلة أعلى مستوى في 12 شهرا.

وأضاف فياس: "الأهم هو أن معدل العمالة ارتفع في ديسمبر إلى 37.1 في المائة وهو من جديد أعلى مستوى منذ يناير 2022".

ويظل احتواء التضخم وتوفير فرص عمل لملايين الشباب الذي يدخلون إلى سوق العمل من أكبر التحديات لإدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2024.

وأظهرت بيانات ربع سنوية منفصلة جمعها مكتب الإحصاءات الوطني ونشرها في نوفمبر الماضي أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2 في المائة في الربع من يوليو إلى سبتمبر بالمقارنة مع 7.6 في المائة في الربع السابق.