لبنان.. رصاصات طائشة تصيب طائرتين بمطار رفيق الحريري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 03:29 مساءً - أصابت طلقات احتفالية برأس السنة، أمس السبت، طائرتين متوقفتين بمطار “رفيق الحريري” تابعتين لـ”طيران الشرق الأوسط” عند منتصف الليل، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

وأفيد بأن الطائرتين T7-ME9 و T7-ME2 تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.

يُذكر أن حادثا مماثلا وقع منذ أسابيع، عندما أصيبت طائرة تابعة لـ”طيران الشرق الأوسط” كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار دون تسجيل إصابات.

وسبق أن أعلن مدير عام طيران الشرق الأوسط في وقت سابق أن هذه الحوادث تتكرر سنويا وهناك حوالي 8 طائرات سنويا تصاب بالرصاص الطائش نتيجة ظاهرة إطلاق الرصاص في المناسبات، ولكون المطار قريب من المناطق السكنية. وكان هناك تحذير من القوى الأمنية بشأن أطلاق النار ليلة رأس السنة لما قد ينتج عنه من أذى.

في حادث آخر أمس، كان مواطن لبناني يغادر مطار بيروت عند منتصف الليل وهو يجر حقائبه، عندما أصيب هاتفه الخلوي من نوع آيفون برصاصة طائشة.