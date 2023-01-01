عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 12:29 مساءً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، يوميا ما عدا الجمعة والسبت، على فترات صباحية ومسائية في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

كما نصب مستوطنون، اليوم ، “كرفانا” في أرض تقع شرق منطقة “خلة فروانة” في مدينة بيت لحم تعود لعائلة الطوس.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، أن المستوطنين يسعون إلى توسيع مستوطنة “جبعوت”، التي لا تبعد عن الأرض سوى بضعة أمتار.

يذكر أن قرية الجبعة تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية، تتمثل بتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار الزيتون، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

هذا و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، كلا من: عرفات إبراهيم القواسمي (58 عاما) وجواد محمد الجعبري (54 عاما) من مدينة الخليل، وزياد العجوري (36 عاما) من بلدة بيت أمر شمالا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.