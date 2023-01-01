سلطان عمان يصادق على ميزانية 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 11:27 صباحاً - قالت وسائل إعلام رسمية إن سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق أصدر، مرسوما سلطانيا بالمصادقة على ميزانية عام 2023 بعجز متوقع قدره 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق فائض يبلغ 1.146 مليار ريال في ميزانية 2022.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الإيرادات المعتمدة في ميزانية 2023 تقدر بنحو 10.05 مليار ريال عماني فيما يبلغ الإنفاق المتوقع 11.35 مليار ريال.

وجاء نص المرسوم السلطاني كالتالي:

مرسومٌ سُلطاني رقم (1 / 2023) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان،، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 47 / 98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، حسب الجداول المرفقة.

المادة الثانية: على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم، كل في حدود اختصاصه.

المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يناير2023 .