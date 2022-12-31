الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على كمين للشرطة في الإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 10:33 مساءً - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش للشرطة في مدينة الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان عن "دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب".

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وأكدت الوزارة أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

كما أعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".