محافظ الشرقية :حل مشكلات الواردة بالاعلام فور ورودها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إهتمامه البالغ بحل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام ‏والمواقع الإلكترونية وتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فوراً‎ لتلبية احتياجاتهم والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية انه ورداً على ما نشر بعدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان " شكوي أهالي قرية قهبونة من إستمرار انقطاع مياه الشرب بشكل مستمر " ، مما يعيق الحياة اليومية للمواطنين ،، أفادت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالشرقية أنه جاري حالياً تنفيذ أعمال مبادرة " حياة كريمة " بجميع شوارع القرية وتوجد مياه بصفة مستمرة بمنازل القرية وسيتم رد الشيء لأصله عقب تتفيذ الأعمال .

وكذلك شكوى أخرى بعنوان " شكاوي من تحول منتزه بالزقازيق لمقلب قمامة" ، بخصوص تضرر الأهالي من وجود منتزه مغلق ممتليء بالقمامة والمخلفات مما يضر بالصحة العامة للمواطنين ،،، أفادت رئاسة حي ثان الزقازيق قيام قسم تحسين البيئة وعمال النظافة بالحي برفع وإزالة القمامة والمخلفات المتراكمة بالمنتزه المذكور ، وبذلك تم حل المشكلة وإزالة أسباب الشكوي.

وقالت المتحدث الرسمى انه ايضا وإستجابة للشكوى المنشورة بعنوان " أهالي قرية سوادة بالشرقية يستغيثون ، غرفة الصرف الصحي بمدخل أبو شلبي تعرضنا للخطر" وبالتواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أفادت أنه جاري حالياً تنفيذ أعمال مشروع صرف صحي بقريه سواده ضمن مشروعات (وحده الإتحاد الأوروبي ) والتسريب الناتج عن كسر خط مياه أثناء قيام الشركة المنفذة بأعمال التنفيذ وتم إصلاحه وتغطيه غرف الصرف بالمنطقة وإزالة المياه المتراكمة بالقرية وذلك لخلق بيئة صحية ونظيفة خالية من الأمراض للمواطنين.

ونتيجة لفحص مانشر بخصوص شكوى بالعاشر من رمضان وبفحص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بخصوص لشكوى أهالي منطقة الحي ١٥ والذين يشتكون من إنقطاع التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة وعدم توافر الإضاءة مما يؤثر على سلامة وأرواح المواطنين ،، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة والأسلاك المتهالكة وتم إعادة تشغيل التيار الكهربائي بالمنطقة المذكورة ، وذلك لرفع مستوى الإناره بها حفاظاً على أرواح المواطنين ، جاء ذلك رداً على ما نشر بموقع تحت عنوان " شكوى من تعطل أعمدة إنارة بالحي الـ١٥ بالعاشر ".