الدولار الأمريكي يسجل أفضل أداء سنوي

الدولار الأمريكي يسجل أفضل أداء سنويسجل الدولار الأمريكي أفضل أداء سنوي له منذ عام 2015، عند التسوية الليلة الماضية، في آخر يوم تداول في العام الذي هيمن عليه رفع أسعار الفائدة الفيدرالية والمخاوف من تباطؤ حاد في النمو العالمي.

وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أنه مع قرب عام 2022 من نهايته، فإن الدولار في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بنسبة 7.9 في المائة مقابل سلة من العملات، وهي أكبر قفزة سنوية له منذ سبع سنوات.

وقلص الدولار مكاسبه في الأسابيع الأخيرة حيث يبحث المستثمرون عن إشارات حول موعد انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بما مجموعه 425 نقطة أساس منذ مارس في محاولة للحد من ارتفاع التضخم، بمقدار 75 نقطة أساس دفعة واحدة في أربع مناسبات.

ومع انخفاض السيولة بسبب العطلات، انخفض مؤشر الدولار بنحو 0.433 في المائة خلال تعاملات اليوم عند 103.530 نقطة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.34 في المائة خلال اليوم إلى 1.0697 دولار، لكنه سجل خسارة سنوية بنسبة 5.9 في المائة.