مطالبات فلسطينية للمجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 11:29 صباحاً - رحبت قطاعات فلسطينية رسمية، اليوم السبت، بجلسة الأمم المتحدة، وما صدر عنها بتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم السبت، إن التصويت بالأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية الاحتلال، يؤكد على أحقية القضية الفلسطينية، وعلى ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي الذي أفلت مرارا وتكرارا من المحاسبة والعقاب.

وأكد الشيخ، في بيان صحفي، أن ذلك يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض وشدد على إصراره بضرورة التصويت وطرح مشروع القرار الذي نجح بالمرور والخروج إلى النور.

وجدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكره للدول التي ساندت مشروع القرار الفلسطيني، مؤكدا على دور اللاعبين على الساحة الدولية، والدول الداعمة للحق الفلسطيني، في إحقاق الحقوق الفلسطينية التي كفلتها الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة أن ينتقل المجتمع الدولي من مربع الأقوال إلى مربع الأفعال، وعدم اكتفائه بالبيانات عبر إحقاق الحقوق الفلسطينية المكفولة بفعل القوانين والشرائع الدولية.

قرار تاريخي

وأضاف الشيخ، أن تصويت 87 دولة لصالح مشروع القرار إنما يعبر عن انتصار للحق الفلسطيني، في ظل سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير تجاه قضايا محددة بعينها.

وتابع، هذا الأمر يستدعي من الأسرة الدولية أخذ مواقف حازمة تجاه القضية الفلسطينية، وتنفيذ القرارات المكدسة بأدراج المنظمات الأممية، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية حلا عادلا يشكل مفتاح السلام بالشرق الأوسط عبر حل الدولتين.

بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بجلسة الأمم المتحدة: “إن هذا القرار التاريخي هو نتاج الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني، ورغم كل الضغوطات التي مورست على معظم الدول، من أجل عدم إقراره، ومحاولات تأجيله، حيث صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت”.

وأضاف: “التصويت لصالح القرار يشكل انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي بعد يوم من تشكيل حكومة إسرائيل العنصرية المتطرفة، ورسالة واضحة أن الحق الفلسطيني أقوى من الظلم والبطش والتطرف والعنصرية”.

وتوجه فتوح بالشكر إلى جميع الدول التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، الأمر الذي يعكس قناعة دولية داعمة للشعب الفلسطيني، من أجل نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهتها رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح القرار حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.

فتح ترحب بالقرار

وأكدت حركة فتح في بيان، صدر اليوم السبت، أن التصويت لصالح هذا القرار التاريخي يعكس انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض ذلك وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس.

وشددت على أن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث أنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال.

وأكدت ان هذا القرار جاء في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام “الأبارتهايد”.