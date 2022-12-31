مقتل شخص وإصابة 30 في اصطدام حافلتين بمطار طهران

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 31 ديسمبر 2022 10:27 صباحاً - قُتل شخصٌ على الأقلّ وجُرح 30 آخرين جراء اصطدام حافلتَين، اليوم السبت، في مطار طهران الدولي قرب العاصمة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقال مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي للتلفزيون الرسمي: “للأسف، سقط قتيلٌ في الحادث”.

وأفاد التلفزيون بأن “أكثر من 30 شخصًا أُصيبوا في المجمل”، بدون تحديد جنسياتهم.

وأوضح المسؤول أن 11 من بينهم مصابون “بجروح بالغة”.

ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في إيران ويقع على مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.