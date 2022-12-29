الروبل الروسي في أدنى مستوياته منذ 8 أشهر

الروبل الروسي في أدنى مستوياته منذ 8 أشهرانخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس، وسط توقعات بأن العقوبات التي تستهدف النفط والغاز الروسي قد تحدّ من عائدات التصدير.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية انخفض الروبل 0.9 في المائة مقابل الدولار ليصل إلى 72.83، وهو أضعف مستوى له منذ 27 أبريل 2022م.

كما تراجع 0.7 في المائة إلى 76.93 مقابل اليورو، وبنسبة 0.6 في المائة أمام اليوان ليصل إلى 10.31.

وفقد الروبل الدعم الأساسي لفترة تسديد الضرائب بنهاية كل شهر عندما يقوم المصدّرون عادة بتحويل عائداتهم من العملات الأجنبية إلى الروبل لسداد الالتزامات المحلية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع الرد الروسي الذي طال انتظاره على فرض الغرب سقفًا لأسعار النفط، ووقع مرسومًا يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية ابتداءً من الأول من فبراير ولمدة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالسقف.

وفقد الروبل نحو 15 في المائة من قيمته مقابل الدولار منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.