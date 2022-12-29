سوريا: ضبط أسلحة وذخائر من مخلفات إرهابيى داعش بدرعا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 06:33 مساءً - ضبطت الجهات الأمنية السورية، بالتعاون مع أهالى بلدة اليادودة بريف درعا الغربى، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، بعضها غربى الصنع، فى المزارع المحيطة بالبلدة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر أمنى سورى - لم تسمه - القول إنه بعد تواصل عدد من الأهالي مع الجهات المختصة عن أماكن إخفاء تنظيم (داعش) الإرهابي الأسلحة التي كان يستخدمها أو معدة للاستخدام لاحقاً في أعماله الإجرامية تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة بعضها غربي الصنع فى المزارع بمحيط بلدة اليادودة بالريف الغربى.

وأشار المصدر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة بنادق آلية ورشاشات وقواذف “آر بي جي” ومضادات دروع ومضادات طيران ورشاشات وقنابل وقذائف هاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الخاصة بهذه الأسلحة.

وكانت الجهات المختصة أجرت خلال الفترة الماضية عمليات أمنية بالتعاون مع مجموعات محلية وأهلية في مدينة جاسم وفي بلدات ريف درعا الغربي، أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم “داعش”، بينهم متزعمون ومصادرة أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.