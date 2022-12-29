الذهب يرتفع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص رفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1807.57 دولار للأونصة، بعد انخفاضه 1% في الجلسة الماضية، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1814.3 دولار، بحسب "رويترز".
وتراجع مؤشر الدولار 0.2%، حيث يجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائدا.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.57 دولار.
وصعد البلاتين 0.3% إلى 1010.67 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2% إلى 1786.97 دولار.
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