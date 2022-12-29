إحصاء يكشف عدد الفلسطينيين حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - استعرض جهاز الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2022، كاشفا أن عدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2022 بلغ حوالي 14.3 مليون فلسطيني.

وحسب الجهاز فإنه من بين الـ14.3 مليون فلسطيني، هناك 5.4 مليون فـي دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، وحوالي 1.7 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.4 مليون في الدول العربية ونحو 761 ألفا في الدول الأجنبية.

وتقدر نسبة الأفراد في الفئة العمرية 0-14 سنة في نهاية عام 2022 بحوالي 38% من مجمل السكان فـي فلسطين، بواقع 36% في الضفة الغربية و41% في قطاع غزة. ويلاحظ انخفاض نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، حيث قدرت نسبتهم في نهاية عام 2022 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد اليهود 7.1 مليون مع نهاية عام 2022. وبذلك يتساوى عدد الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية مع نهاية هذا العام، حيث سيصبح عدد الفلسطينيين واليهود حوالي 7.1 مليون لكل منهم.