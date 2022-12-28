الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوعارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الين الياباني اليوم الأربعاء، مدعوما بزيادة العائد على سندات الخزانة، وسط آمال بتعافي الطلب في الصين مع تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الدولار 0.5 في المائة إلى 134.17 ين في المعاملات الآسيوية، ولامس في وقت سابق من الجلسة 134.40 ين لأول مرة منذ 20 ديسمبر.

وسجل الين الياباني انخفاضًا مقابل عملات أخرى إذ زاد اليورو 0.51 في المائة إلى 142.70 ين وهو أعلى مستوى في أسبوع.

وقفز الدولار الأسترالي 0.62 في المائة إلى 90.40 ين مسجلا بدوره أعلى مستوى في أسبوع.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة منها الين واليورو، 0.1 في المائة وهو أعلى مستوى في أسبوع إلى 104.31 مواصلا صعوده بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ منتصف يونيو عند 103.44 في 14 ديسمبر.

واستقر اليورو عند 1.0636 دولار وظل يتحرك في الاتجاهين على مدى الأسبوعين الماضيين أدنى من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1.0737 دولار بلغه في 15 ديسمبر.

كما انخفض الجنيه الإسترليني 0.15 في المائة إلى 1.2013 دولار إذ ظل يحوم أعلى من أدنى مستوياته هذا الشهر عند 1.1993 دولار وسجله في 22 ديسمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 في المائة إلى 0.6738 دولار متجها نحو الطرف الأعلى لنطاق تداوله الذي بلغه في 16 ديسمبر.