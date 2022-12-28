أسعار الذهب تنخفض متأثرة بارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرةً بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة.
وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1811.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:48 بتوقيت غرينتش.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1818.90 دولار للأونصة.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات بأن يبطئ الفدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
هذا ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 23.98 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1015.67 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1821.38 دولار للأونصة.
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