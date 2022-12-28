اللجنة العلمية بتونس تحذر من موجة جديدة لكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - حذّرت اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا في تونس، خلال اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء، من ظهور موجة جديدة لانتشار الفيروس.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الإقبال على التلقيح في الفترة الحالية لتعزيز المناعة تحسبا لتزايد حالات الإصابة المرتقب بداية من يناير القادم، وفق ما أفاد به مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية ورئيس اللجنة العلمية للتلقيح وعضو اللجنة العلمية، رياض دغفوس، اليوم الأربعاء

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري تطعيم المواطنين بلقاحات مضادة لمتفرعي أوميكرون بي أ.4 و بي أ.5 المهيمنة حاليا في تونس، داعيا أصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة وكبار السنّ والأشخاص الذين تلقوا آخر جرعة من تطعيمهم منذ أكثر من 6 أشهر إلى الإقبال على التلقيح.

وأكد دغفوس أن الفترة الحالية تكون مناسبة لتعزيز المناعة المكتسبة عبر التلقيح وذلك قبل تزايد الإصابات وارتفاعها المرتقب في شهر يناير/كانون الثاني 2023 لافتا إلى ارتفاع عدد الإصابات، التي لا تمثل خطورة، حسب قوله، وتزايد حالات الإيواء بالمستشفيات مقابل استقرار الوفيات، في الفترة الراهنة.

ولفت إلى أن اللجنة العلمية تابعت خلال اجتماعها الدوري أمس تطورات الوضع الوبائي العالمي، وتوقفت عند رصد متفرعات أوميكرون مؤخرا في الصين وفرنسا التي تسببت في ازدياد الحالات والتي لا تمثل، حسب تقديره، خطرا.

ودعا دغفوس عموم المواطنين، بمناسبة الاحتفال بنهاية السنة الإدارية، باتباع الإجراءات الوقائية وتهيئة الفضاءات المغلقة وارتداء الكمامة وذلك في ظل انتشار البرينكوليت لدى الأطفال والفيروسات الموسمية.