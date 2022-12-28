المرصد السوري: داعش نفذ 19 هجوما في شمال سوريا هذا الشهر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 10:31 صباحاً - قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، إن تنظيم داعش الإرهابي نفذ خلال هذا الشهر 19 عملية إرهابية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، وكان أكثرها دموية هذا العام هجوم الرقة.

وأشار مدير المرصد السوري إلى تمكن عناصر تنظيم داعش من ارتداء زي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتسلل والتحرك بحرية في المدينة وإطلاق النار على حرس المنطقة الأمنية وقتل 6 عناصر من قوات قسد. مشيرا إلى أن تصاعد عمليات داعش يربك قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح عبد الرحمن أن القوات الكردية أحبطت هجوما لداعش غير أن التنظيم يقوم بعمليات كر وفر، منوها أن قوات سوريا الديمقراطية بالتعاون مع التحالف الدولي نفذت 8 عمليات ضد داعش هذا الشهر واعتقلت 18 عنصرا من التنظيم الإرهابي، كما قتلت اثنين منهم.

وأوضح أن تنظيم داعش يستغل التهديدات التركية لقوات سوريا الديمقراطية ويستغل انشغال قسد بالاستعداد لهذه التهديدات ليشن هجماته.

وأفاد المرصد السوري، باستهداف مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا داعش، سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الغربي.

يأتي ذلك، بعد أن أحبطت القوى الأمنية الكردية هجوما لخلايا داعش، على مراكز أمنية في الرقة.

وأوضح المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أنه تجري حالة من الاستنفار أمني خشية هجمات محتملة للتنظيم بالرقة والحسكة والقامشلي.