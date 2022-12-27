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ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج. ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب 0.4 في المائة إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1811.90 دولار. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1025.36 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.

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