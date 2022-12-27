العليا للانتخابات التونسية: الجولة الثانية يحدد موعدها عقب البت فى الطعون

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 07:27 مساءً - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس فاروق بوعسكر إن إعلان موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية سيكون عقب البت النهائى فى الطعون التى ينظرها القضاء حاليًا على نتائج الجولة الأولى التى أجريت فى 17 ديسمبر الجارى.

وأضاف بوعسكر - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تحترم أحكام القضاء وتنتظر إصدار الأحكام في هذه الطعون والتى وصل عددها لـ57 طعنًا في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وأوضح أن هذه الطعون قدمها مرشحون لم يفوزوا وآخرون تم إلغاء نتائجهم إما بصفة كلية أو جزئية بسبب ارتكابهم مخالفات وجرائم انتخابية، لافتًا إلى أن مجلس الهيئة كان قد قرر إلغاء النتائج فى سبع دوائر انتخابية.

وتابع أن الإدارة القانونية بالهيئة تتابع هذه الطعون، ومن المنتظر أن تصدر الأحكام الابتدائية فى الأيام المقبلة وبانتهاء صدور هذه الأحكام تعلن الهيئة عن النتائج النهائية للجولة الأولى فى موعد أقصاه 19 يناير المقبل، وموعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.