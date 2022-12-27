السفير حسام زكى يدعو الفرقاء الليبيين للاستجابة لجهود تحقيق الاستقرار

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي إن جهودا ملموسة من قبل المجلس الرئاسي الليبي لرأب الصدع في المرحلة الراهنة، موضحا أن الأفكار التي تحدث بها رئيس المجلس أمام الجامعة العربية، وخلال لقائه مع الأمين العام تصب في اتجاه واحد، وهو إنهاء الخلافات على الساحة الليبية، للوصول إلى النقطة التي يمكن معها عقد الانتخابات.

ودعا زكي، خلال تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، كافة الفرقاء الليبيين للتجاوب مع الجهود والمساعي في هذا الشأن، موضحا أن كافة الأطراف تعمل من أجل استعادة الوحدة في ليبيا ومنع الازدواجية، وتحقيق الاستقرار والرفاهية للشعب الليبي.

وشدد الأمين العام المساعد حرص الجامعة العربية على تحقيق هذه الأهداف، موضحا أن الأمين العام أحمد أبو الغيط أكد خلال لقائه بالمنفي على دعم كافة الخطوات الرامية لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا.