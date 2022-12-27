اشتية: مستمرن بالعمل من أجل استعادة الوحدة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 02:25 مساءً - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على استمرار العمل من أجل استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام من أجل القدس، لرفع الألم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني، حتى إقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء “187”، أن المعركة مع الاحتلال هي معركة سياسية، وأن حل الصراع هو سياسي لا اقتصادي ولا غيره..،”

وأوضح اشتية أن 2022 شهد تصعيداً إسرائيلياً كبيراً بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدراته ومقدساته، واستشهد خلاله أكثر من 220 شهيداً، وتسعة آلاف جريح و6500 معتقل، كما هدم خلاله 832 مبنى واقتلعت 13 ألف شجرة زيتون، وقد واجه شعبنا هذا العدوان الإجرامي بشجاعة ورباطة جأش.

وأضاف اشتية ” لن تخيفنا تهديدات الحكومة الإسرائيلية القادمة، ومثلما واجه وأسقط شعبنا مؤامرة صفقة القرن، ومؤامرة البوابات في القدس، سوف يواجه أي تعدي على حقنا في الأرض والوطن، ويحمي مشروعنا الوطني التحرري بتضحياته، والعالم معنا رغم انشغاله في قضايا مستجدة، وقد رأينا ان فلسطين في قلب العرب، وفي قلب العالم الحر”.

وقال “بعد أيام يحل علينا عام جديد وتحل علينا ذكرى ثورتنا العظيمة، ذكرى انطلاقة حركة فتح، أيقونة النضال الفلسطيني، حارسة مشروعنا الوطني، أم البدايات التي قدمت لفلسطين خيرة شبابها شهداء، وأسرى، وجرحى، وهي راعية وصاحبة القرار المستقل التي دفعت من أجله الكثير من التضحيات، فتح أنارت شمعة في الظلام، اليوم تحمل شعلة على طريق الحرية، والقدس، والعودة، والوحدة الوطنية، والتي أرست نهجا ديمقراطيا في غابة البنادق، ومع شركائنا في المنظمة رسمنا طريق الحرية والنضال من أجل فلسطين، من أجل أطفالنا ومستقبلهم، ومن أجل الشعب حيثما كان، في الوطن الأم وفي الوطن السياسي، وفي المنافي والشتات”.

وهنأ اشتية الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، واللجنة التنفيذية وابناء حركة فتح، والفصائل الوطنية والإسلامية، بذكرى الإنطلاقة 58 للثورة الفلسطينية المعاصرة .

وتابع اشتية ، واجهنا أيضا أزمات مركبة عانى منها اقتصادنا الوطني، وموازناتنا المالية بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الاسرائيلية، وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمة الكورونا وأوكرانيا.

وأشار إلى انخفاض نسبة البطالة في الضفة من 19% عندما استلمنا الحكومة لتصبح 12.6% ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت الى معدلات حوالي إلى 46.6%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%.

وعبر اشتية عن أمله أن يتم استعادة تدفق المساعدات الدولية وخاصة المساعدات من الدول العربية خلال العام القادم.