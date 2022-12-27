الصومال والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - حث قائد الشرطة الصومالية اللواء عبدي حسن محمد، مع سفير الإمارات لدي الصومال أحمد جمعة الرميثي، سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبالأخص العلاقات الأمنية والشرطية.

واستعرض الجانبان – خلال لقائهما، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية – مجمل العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة السياسية والشرطية، بالإضافة لمناقشة الموضوعات ذات الأهتمام المشترك.

وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.