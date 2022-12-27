مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 11:33 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة المتطرف “يهودا جليك”، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة المتطرف جليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا إلى شروحات مزورة حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.