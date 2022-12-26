السعودية: الاستغناء عن خطباء جمعة أنابوا غيرهم دون إشعار وزارة الشؤون الإسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، عن استغنائها عن عدد من خطباء الجمعة بسبب إنابتهم غيرهم لإلقاء الخطبة، وأداء الصلاة، من دون إشعار الوزارة، ما يُغري النائب باختيار موضوع خطبة الجمعة من عنده، متجاهلاً تعميم وزارة الشؤون الإسلامية، المُحَدِّد موضوع خطبة الأسبوع سلفاً.

ونقلت صحيفة "عكاظ السعودية عن أحد منسوبي الوزارة، إن الخطباء يتفادون الغياب عن منابرهم، ويتحاشون التوكيل، حال التعميم بتناول موضوع رشحته (الإسلامية) مُسبقاً.

وعلمت «عكاظ» أن خطباء أنابوا غيرهم فكانوا عرضةً للمساءلة والمحاسبة، وتم الاستغناء عن خطباء لهم في المنابر عقود، بسبب تغيّبهم، وإتاحة الفرصة لنائب ليلقي خطبةً تخالف تعميم الوزارة.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية ضبطت صوت المنبر بحسن اختيارها لمواضيع خطب تلامس واقع الناس، وتحذر من الفُرقة ومن مناهج الجماعات الإرهابية ومنها (الإخوان والسرورية)، وتنأى بالخُطبة عن الأدلجة والتسييس، متجاوزةً مرحلة إدارة (خطباء الظل) لمنابر الجُمعة.