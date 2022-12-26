سوريا.. قتلى أكراد في هجوم لـ”داعش” بالرقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 08:25 مساءً - أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، على "تويتر"، إن ستة من أفراد قوات الأمن التي يقودها الأكراد قُتلوا في هجوم انتحاري شنه تنظيم "داعش" اليوم، على أحد مراكز قوات الأمن في مدينة الرقة في سوريا.

من جانبه قال رئيس المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، إن مهاجما انتحاريا قُتل واعتقل آخر.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن هجوم "داعش" نُفذ على مقرات أمنية بالقرب من سجن استخبارات عسكرية في حي الانتفاضة بالريف الغربي للرقة.

وبيّن المرصد أن القوى الأمنية التابعة لـ"قسد" أحبطت عملية الهجوم بعد اندلاع اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيم الإرهابي.

وتبنى "داعش" الهجوم عبر بيان على تطبيق "تلجرام" أكد فيه أن العملية جاءت انتقاما لعائلات وأقارب الموقوفين في مخيم الهول الذي يديره الأكراد في شمال سوريا.