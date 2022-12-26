وفد حكومي إثيوبي يتوجه إلى تيجراي للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 ديسمبر 2022 11:25 صباحاً - قالت هيئة الاتصالات الحكومية الإثيوبية اليوم الإثنين إن وفدا من الحكومة الاتحادية توجه إلى إقليم تيجراي بشمال البلاد للإشراف على تنفيذ اتفاق السلام المبرم الشهر الماضي.

وقالت الحكومة في بيان إن هذا هو أول وفد اتحادي رفيع المستوى يسافر إلى تيجراي منذ عامين.

ويترأس الوفد رئيس مجلس النواب الإثيوبي تاجيسي تشافو.

وقال البيان “هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام يسير على الطريق الصحيح ويحرز تقدما”.

ووقعت الحكومة الاتحادية وقوات تيجراي اتفاقا لوقف الأعمال العدائية بشكل دائم في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني بعد عامين من القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وفي 12 نوفمبر تشرين الثاني، جرى التوقيع على اتفاق لنزع سلاح مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وضمان وصول المساعدات الإنسانية ودخول الجيش الإثيوبي مدينة ميكلي عاصمة إقليم تيجراي.